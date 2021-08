Lavori in A10, il mercato ortofrutticolo anticipa gli orari per (provare) a evitare il caos

GENOVA - Il caos autostrade previsto dal 16 agosto a causa della chiusura della carreggiata lato monte tra Genova Aeroporto e Genova Pra' (Leggi qui) produce già alcune contromisure da parte delle aziende. La società gestione mercato comunica infatti che dal 16 al 20 agosto compreso, "per mitigare a imprese clienti e fornitrici del Mercato Ortofrutticolo una parte dei disagi dovuti alle chiusure autostradali - spiegano in un comunicato -. L’orario di inizio contrattazioni e quindi di accesso alla struttura sarà tutti i giorni a partire dalle ore 3".

Si anticipa dunque l'orario normale per evitare (o almeno provare) di far restare i clienti impegnati nella distribuzione della merce, bloccati nel traffico. Prove di soluzione a una situazione che si annuncia più che problematica per Genova e la Liguria. La struttura sarà chiusa sabato 14 e domenica 15 agosto per le attività mercatali (che riprenderanno nella notte tra il 15 e il 16 agosto alle 3), mentre sabato mattina saranno assicurate le operazioni di pesatura dei container.