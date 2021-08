Lavori caos in A10, Odone (Confcommercio): "Autostrade uccide la Liguria"

GENOVA - "La situazione è drammatica. Autostrade uccide la Liguria, uccide il trasporto, il turismo. Uccide la possibilità di sviluppo" Paolo Odone, presidente di Ascom Confcommercio Genova è durissimo nei confronti della situazione di caos che la Liguria sta vivendo a causa dei cantieri che interessano le autostrade. I lavori h24 sul tratto Genova Aeroporto e Genova Pra' hanno creato come da previsioni fino a 15 km di code. Un disastro per chi si muove per lavoro o per turismo.

"Ci vogliono ore e ore di coda, i turisti così poi sceglieranno altre destinazioni e non Genova. Portofino è piena di gente perché si tratta di persone che possono permetterselo ma chi deve vivere tutti i giorni è rovinato - spiega ancora Odone -. Abbiamo fatto richiesta al presidente del Consiglio perché prenda in mano la situazione, per ora lo Stato e il ministro alle Infrastrutture non hanno fatto quello che era sufficiente per la Liguria. Siamo preoccupati e arrabbiati".

I camion diretti in porto a Genova sono costretti a fare giri lunghissimi per bypassare la zona di cantiere con ore di lavoro in più, costi maggiori per il carburante e poi le tariffe autostradali da considerare. "Non c'è stato nessun abbassamento delle tariffe - attacca ancora Odone -. Gli conseguenze di quello che sta accadendo oggi lo vedremo nel futuro. spero che si riesca davvero a chiudere il cantiere entro il 22 agosto, sarebbe un motivo di rispetto da parte di una società (Autostrade per l'Italia ndr) che per il nostro territorio ne ha fino ad ora avuto veramente poco" conclude Odone.