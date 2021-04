La Liguria corre verso la zona gialla, Toti: "Servono dosi di vaccino per non rallentare il ritmo"

GENOVA - La Liguria "ha effettuato un numero superiore di vaccini rispetto all’obiettivo assegnato di 7800, cioè più di 10.500. Siamo all’88% del somministrato sul consegnato: abbiamo bisogno che arrivino le dosi per non rallentare questo ritmo”. A lanciare l'appello è il presidente della Regione Giovanni Toti. La campagna vaccinale anche in Liguria va avanti spedita ma servono nuove dosi per non rallentare. In queste ore in Italia sono arrivate circa 400 mila dosi di Moderna e intanto si aspetta di sapere cosa ne sarà dei vaccini Johnson.

Intanto la situazione sanitaria in tutta la regione va a migliorare. Calano ospedalizzati e persone ricoverate in terapia intensiva. E anche il Ponente che aveva manifestato i dati più alti nelle scorse settimane ora i numeri iniziano a calare. La data del 26 aprile si avvicina sempre più. "Con questi numeri, Regione Liguria oggi sarebbe in zona gialla" spiega il governatore. Si corre dunque verso le riaperture con le nuove misure messe nero su bianco dal Governo. La ripartenza si avvicina e i diversi settori che in questo anno e più hanno sofferto inziano a rivedere una luce in fondo al tunnel: il mix vaccini, aiuti e avvicinamento alla stagione estiva potrebbe ridare fiato alle attività più penalizzate.

In Liguria avanti spedito anche il percorso delle prenotazioni. La prima dose di vaccino è stata somministrata a oltre il 20% della popolazione. E va avanti rapida anche la procedura di prenotazione attraverso la piattaforma gestita da Liguria Digitale dove risultano 320.094 le persone prenotate.