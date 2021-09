La fortuna sbarca in Liguria, 1 milione di euro vinti ad Albenga

ALBENGA - Un euro speso per 1 milione guadagnato, anzi, vinto. E' successo ad Albenga, nella Tabaccheria Siri che si trova all'interno della stazione ferroviaria ingauna. Il fortunato - o la fortunata - cliente ha effettuato la giocata vincente al Million Day lo scorso 3 settembre, anche se la notizia è arrivata ai titolari solo oggi.

Il titolare Fabio Siri ha riferito di non conoscere il nome del vincitore, anche perché la riscossione di queste cifre viene fatta altrove. Questa volta fortunatamente il tabaccaio non è fuggito e ha anzi detto di essere molto felice per il vincitore. La dea bendata è passata dalla Liguria, ma il 'milionario' potrebbe essere un turista. Probabilmente non lo sapremo mai.