L'alluvione di Rossiglione compare sul sito del Washington Post

GENOVA - Ha fatto e continua a fare il giro del mondo la quantità di pioggia caduta nella giornata di lunedì in Liguria, in particolare nel comune di Rossiglione, durante l'allerta rossa meteorologica. L'evento ha attirato anche l'attenzione degli Satti Uniti d'America, visto che nel pomeriggio di oggi è comparso un articolo del Washington Post che mostra i dati dell'alluvione.

La stampa americana si sorprende di come "in sole 12 ore - si legge - a Rossiglione, in provincia di Genova, siano caduti 29.2 pollici di pioggia" l'equivalente dei 740 millimetri europei. "Secondo Maximiliano Herrera, climatologo specializzato in condizioni meteorologiche estreme", - prosegue l'articolo - "si è arrivati alla più alta piovosità nell'arco di 12 ore mai registrata in Europa."

Un "record" europeo tutto italiano che rappresenta un ulteriore segnale del cambiamento climatico, che succede ad un'estate di diluvi verificatisi nell'emisfero settentrionale.