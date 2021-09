GENOVA - L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 27 settembre.

GENOVA - Sala Trasparenza - ore 12 Presentazione del distretto florovivaistico della Liguria Flornews. Presente tra gli altri il vicepresidente Piana.

GENOVA - Centro Congressi Magazzini del Cotone - ore 12:30 Conferenza sugli investimenti nelle infrastrutture locali organizzata da Presidenza italiana G20, Comune di Genova e Istituto Affari Internazionali. Prevista una tavola rotonda con i protagonisti chiave della ricostruzione del ponte San Giorgio. Tra i presenti, Daniele Franco, Enrico Giovannini (online), Roberto Cingolani, Marco Bucci e Giovanni Toti.

SANTO STEFANO MAGRA - Piazza Garibaldi - ore 14:00 Iniziativa di Matteo Salvini a sostegno della candidatura di Emanuele Cucchi, candidato a sindaco per la lista 'Uniti per Cambiare Santo Stefano di Magra'.

GENOVA - Sala Trasparenza ore 15 Presentazione dell'appuntamento benefico 'Footgolf and golf against Covid-19. Partecipano tra gli altri l'assessore regionale allo sport Ferro e l'infettivologo Bassetti.

SAVONA - Sala Vaira, piano terra monoblocco, ospedale San Paolo di Savona ore 16 Punto stampa del governatore della Liguiria Giovanni Toti dopo la visita all'ospedale San Paolo per l'avanzamento dei lavori del nuovo angiografo.

LA SPEZIA - Prefettura, via Veneto, 2 ore 17:30 Manifestazione davanti alla prefettura promossa da alcune associazioni ambientaliste tra cui Italia Nostra e Legambiente, per chiedere certezze sulla chiusura del gruppo a carbone della centrale Enel della Spezia e per ribadire il no alla proposta di una nuova centrale a turbogas.