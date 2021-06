L'agenda degli appuntamenti di lunedì 14 giugno

GENOVA - Tutti gli appuntamenti in Liguria per la giornata di lunedì 14 giugno.

A Genova in Sala Trasparenza di Regione Liguria, ore 11:00 Presentazione del primo volume "LIGURIA in Treno" della nuova collana "I Regionali da Vivere" creata da Giunti Editore e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e dedicata alla scoperta dell'Italia a bordo dei treni Regionali. Interverranno: Gianni Berrino Assessore ai Trasporti della Regione LIGURIA, Sabrina De Filippis Direttore Divisione Trasporto Regionale Trenitalia, Martino Montanarini AD Giunti Editore e Marco Bolasco Direttore di Divisione NON FICTION Giunti Editore.

A Genova Porto Antico, piazzale delle feste ore 14:30 Paolo Verri, Executive Director The Ocean Race Genova, mostra gli spazi che accoglieranno il villaggio in vista dell'arrivo della tappa finale di The Ocean Race Europe e illustrera' il programma degli eventi previsti dal 16 al 20 giugno