Infrastrutture, Vazio-Pd contro Cambiamo!: botte sul ring a colpi di comunicati stampa

Le infrastrutture come oggetto del contendere. Una disfida a colpi di comunicati stampa che contrappone il parlamentare Franco Vazio e il Pd all'angolo rosso e i parlamentari di Cambiamo! all'angolo arancione (ex 'azzurro'). Vazio non aspetta neanche il suono del gong che subito si butta sugli avversari: "Toti e Giampedrone prendono in giro i liguri: con gli 'amici' leghisti non hanno fatto nulla". Un destro dritto alla figura che colpisce il bersaglio.

Dall'angolo opposto scatta subito la reazione applicando il terzo principio della dinamica per cui "a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria". Detta in soldoni, il gruppo compatto di Cambiamo! risponde per le rime: "L'onorevole Franco Vazio ha perso una buona occasione per tacere. Facendolo, avrebbe evitato di rendere conclamato il suo disinteresse per il territorio che lo ha eletto in Parlamento". La lista dei deputati totiani firmatari è consistente. All'angolo arancione (ex azzurro) infatti si danno il cinque per alternarsi sul ring Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli, Alessandro Sorte.

Il team di Vazio cerca di forzare la mano con un perentorio slancio in avanti. "Siamo fuori tempo massimo e i modi fanno davvero tenerezza. Hanno avuto per oltre un anno ministri e sottosegretari leghisti e 'amici', hanno raccontato di sinergie e assonanze straordinarie con il passato Governo leghista e in 14 mesi il risultato è stato pari a zero. Ora che sono cambiati ministri e sottosegretari, che le elezioni regionali incombono e le loro poltrone traballano, mettono in mora chi solo da pochi giorni prova a dare risposta e soluzioni a questioni cui la Giunta Toti e il passato Governo non si sono mai realmente interessati".

Il team di Cambiamo! però non arretra di un centimetro e danza al centro del ring. "Le proposte avanzate dalla Regione Liguria, e in particolare dall'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, al Ministero delle Infrastrutture per il miglioramento delle adduzioni ai caselli autostradali della A10 nel tratto tra Savona e Ventimiglia, in vista della scadenza della relativa concessione nel 2021, non arrivano affatto 'fuori tempo massimo'. Sono, al contrario, il frutto di una interlocuzione coi territori che va avanti da tempo e che mira allo sviluppo infrastrutturale di tutto il Ponente".

Nel round finale, Vazio chiama a raccolta i 'cugini' sul ring. "Entro la fine di novembre saranno in Liguria i membri del Governo. Pensare che gli amministratori e i cittadini siano importanti solo ogni cinque anni e in prossimità delle elezioni è una cosa che fa a pugni con l'intelligenza dei liguri".

L'ultimo colpo prima della fine del match lo assesta l'angolo arancione (ex azzurro) con un gancio al fegato. "Se Vazio una volta tanto volesse fare qualcosa di utile per la Liguria si faccia promotore con il suo ministro della bontà delle proposte avanzate dalla Regione". Suona il gong, ma la sfida è appena iniziata.