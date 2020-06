Infrastrutture, il giorno di Salvini e del ministro De Micheli in Liguria

GENOVA - Dal ministro alle infrastrutture Paola De Micheli al leader della Lega Matteo Salvini. Maggioranza e opposizione si ritrovano in Liguria in questo primo lunedì d'estate. E' il caos autostrade ancora al centro della cronaca con code e tempi di percorrenza allungati sulle principali arterie autostradali della Liguria a causa dei tanti cantieri sparsi a macchia di leopardo che costringono liguri e turisti a interminabili code sia all'andata che al ritrono.

Situazione critica oggi sulla A26 con il casello di Masone in entrata che resta chiuso fino almeno al 6 luglio a causa di una frana che insiste appena sopra la rampa di accesso. Chiuso per tutta la giornata di oggi lunedì 22 giugno anche il casello di Ovada. E allora il leader nazionale della Lega ha scelto proprio Masone per il suo viaggio in Liguria. Qui Salvini incontra il responsabile alle infrastrutture nazionale Edoardo Rixi e i sindaci delle vallate che da mesi denunciano l'isolamento e le difficoltà da un punto di vista viario che sta vivendo tutta la zona. Poi Salvini si recherà sul viadotto Polcevera.

Ufficialmente invece il ministro alle Infrastrutture De Micheli arriva in Liguria per l'avvio dei lavori della pista ciclabile a Imperia, nei fatti dovrebbe essere anche l'occasione per prendere visione dal vivo della situazione delle autostrade in Liguria e dell'isolamento che la regione vive ormai da tempo. Domenica sera in mezzo alle lunghe code del rientro il governatore della Liguria Giovanni Toti si è scusato con gli automobilisti fermi in auto a causa dei cantieri. Resta l'attesa per una riprogrammazione dei lavori capace di non paralizzare totalmente la regione, con i danni conseguenti. "Spero che dopo tante sollecitazioni il ministero e Autostrade per l'Italia ci presentino un piano per potere vedere un futuro roseo sulle nostre autostrade" ha precisato il presidente della Regione Toti.