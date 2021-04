Info vaccini Covid in Liguria, i numeri di telefono e le mail per le diverse asl

GENOVA - Va avanti in Liguria la campagna vaccinale. Sono disponibili in tutte le Asl della Liguria numeri di telefono e caselle di posta elettronica per richiedere informazioni sulle vaccinazione anti-Covid, anche in riferimento agli aventi diritto inseriti negli elenchi della categoria “Elevata fragilità - Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3”.

ASL 1 - numero di telefono, 0184 536656 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, prenotazione.vaccini@asl1.liguria.it

ASL 2 - numero di telefono (attivo da lunedì 19 aprile) 019 8405769 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14, infovaccinocovid@asl2.liguria.it

ASL 3 - numero di telefono 800811187 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, covid_disabili@asl3.liguria.it (dedicato alla categoria “Elevata fragilità - Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3).

ASL 4 - numero di telefono 0185 329316-0185/329266 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, infovaccinocovid@asl4.liguria.it.

ASL 5 - numero di telefono 0187 533482 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, vaccinicovid@asl5.liguria.it

Inoltre è sempre disponibile il numero verde regionale 800 938 883 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16) per informazioni sulle prenotazioni del vaccino anti-Covid.