Influenza, in Liguria oltre 54.000 cittadini a 'rischio'

GENOVA - In Liguria 4.722 persone sono a "rischio molto elevato" e quindi maggiormente suscettibili alle problematiche causate dall'influenza. A dirlo sono i risultati di un'analisi condotta da Alisa sul rischio e monitoraggio per "prevenire e contenere gli effetti sulla salute degli eccessi di freddo e delle complicanze da epidemia influenzale".

A livello regionale sono oltre 54.000 i cittadini più fragili, da monitorare, identificati con tre classi di rischio: moderato (33.734), elevato (16.070) e molto elevato (4.722). I risultati sono il frutto di un'analisi, condotta in collaborazione con le Aziende sanitarie, su un elenco di assistiti over 75 valutando una serie di fattori di rischio correlati, come, ad esempio, temperature eccessivamente rigide, ricoveri ospedalieri, associazione ad alcune patologie, l'esenzione per reddito, la residenza in piccoli comuni. I nomi dei soggetti ritenuti più a rischio sono stati trasmessi ai loro medici di base personali.