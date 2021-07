Incubo autostrade, cantieri e maxi code: i camionisti scendono dai Tir per protesta

Esasperati per le code che oggi hanno raggiunto diversi chilometri in più tratti del nodo autostradale di Genova, molti camionisti hanno deciso una clamorosa protesta e sono scesi dai Tir.

L'ennesima giornata da incubo sulle autostrade liguri ha portato diversi camoinisti a scegliere questa forma di protesta. I cantieri presenti lungo le autostrade continuano a creare un pesante danno all'economia ligure. Anche quella di oggi, giovedì primo luglio è stata uan giornata caratatterizzata dalle lunghe code su tutte le prinicipali arterie autostradali della Liguria, dalla A7 alla A10 e A12. Ancora pià problematica la situazione in A26 dove per tutta la giornata la coda chilometrica ha dilatato i tempi di percorrenza.

Da una parte i danni per gli autotrasportarori diretti al porto di Genova, dall'altra anche i turisti soffrono per la situazione e in tanti lamentano i tempi lunghi e le ore passate fermi in autostrada (GUARDA QUI).

Anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti entra nel discorso caos autostrade: “Dopo un’altra giornata di caos intollerabile sulle autostrade della nostra regione, poco fa ho sentito l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi: domani, secondo la programmazione, si fermeranno molti cantieri, alcuni definitivamente. Ma fino a quando non cesseranno i lavori sulla galleria Ranco tra Genova e Savona, i disagi saranno enormi. Questo è infatti uno dei tratti più trafficati della rete autostradale ligure e le così si ripercuotono anche sulla viabilità cittadina. Si tratta di lavori giudicati urgenti e improcrastinabili dagli ispettori del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Dunque non possono essere interrotti. Ho chiesto però ad Aspi di cambiare il piano di lavori, lavorando solo la notte. La Liguria non può sopportare ancora 90 giorni, perché tanto dureranno i lavori, di caos come quello vissuto oggi e nelle scorse giornate” ha concluso il governatore ligure.