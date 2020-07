Incidente mortale sulla A10: autostrade sempre più pericolose

GENOVA - Questo pomeriggio, intorno alle 18, le autostrade liguri si sono trasformate in una trappola mortale. Non per le code, ma per l'incidente a Genova Pra' che ha coinvolto un tir e un'automobile che procedeva in senso opposto. Stando alle prime ricostruzioni a bordo si trovava un uomo di 56 anni, genovese, che ha perso la vita, mentre un'altra persona è rimasta ferita.

La dinamica dell'incidente non è ancora certa ma il tratto è chiuso da ore e il traffico paralizzato perché il tir, posizionato di traverso, ostruisce il transito. Quel tratto è interessato da uno scambio di carreggiata a causa dei cantieri che da mesi stanno paralizzando la Liguria, e non solo, perché oltre alle code si crea una situazione di pericolo per chi viaggia.

Sul luogo dell'incidente sono tempestivamente intervenute le pattuglie della polizia stradale i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della direzione di tronco Genova di Autostrade per l'Italia. Al momento si registrano 2 km verso Genova e 2 km verso Savona.

Anche il tratto tra Busalla e Serravalle, in direzione Milano, oggi interessato da code, è a corsia unica per senso di marcia. Sui pannelli informativi non era segnalata la coda e così gli automobilisti si sono presto ritrovati paralizzati nel traffico, sotto il sole e senza possibilità di trovare una via alternativa. L'uscita dell'Isola del Cantone è infatti chiusa in direzione Milano per lavori. Un'altra giornata da incubo per la Liguria.