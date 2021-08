Framura, le fiamme divorano 100 ettari di bosco: si lavora per far rientrare a casa gli sfollati

FRAMURA - Nella notte situazione tranquilla per quanto riguarda l'incendio bosco che da domenica pomeriggio sta interessando la zona sopra Framura. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che per la seconda notte consecutiva hanno presidiato l'area interessata. La situazione è comunque in miglioramento. Le fiamme hanno interessato un'area vasta e particolarmente impervia che ha letteralmente mangiato circa 100 ettari di bosco. Tre le famiglie sfollate per ragioni di sicurezza, in tutto una ventina di persone.

Per tutta la giornata di ieri hanno operato 3 elicotteri di Regione Liguria e due canadair con i vigili del fuoco e i volontari impegnati a contenere le fiamme. Oggi torneranno in azione due elicotteri. "Le persone sono ancora fuori casa. La notizia positiva è che la nottata è passata bene senza problemi. Abbiamo deciso di tenere fermo il candair che abbiamo a disposizione. Questo è un segno che le operazioni effettuate nelle ultime 24 ore hanno dato beneficio. Lavoreremo per tutta la giornata per far rientrare in casa le famiglie" ha spiegato l'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone.

Rabbia da parte dei cittadini e istituzioni per l'incendio. Sembra essere praticamente certo che dietro al rogo ci sia la mando dei piromani che hanno fatto volontariamente innescare le fiamme. Spento invece in tempi rapidi l'incendio che si è sviluppato a Riomaggiore nella giornata di ieri. Una colonna di protezione civile e vigili del fuoco si è distaccata dal rogo di Framura e grazie ai mezzi aerei a disposizione in un'ora l'incendio è stato prima contenuto e poi spento