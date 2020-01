Il TriCapodanno di Primocanale piace ai liguri: 10% di share nella notte di San Silvestro

GENOVA - Una diretta lunga tre notti quella di Primocanale che ha raccontato il TriCapodanno genovese con oltre 17 ore di diretta e collegamenti da Piazza De Ferrari, nel backstage, dal Porto Antico, dai Musei di Strada Nuova e dalle mostre di Palazzo Ducale, oltre che dalla Lounge di Terrazza Colombo dove artisti e autorità hanno potuto festeggiare l’arrivo del 2020.

E nella notte di San Silvestro, la diretta ha regalato grandi soddisfazioni anche per quanto riguarda gli ascolti, confermando che la scelta di seguire quanto accade sul territorio è estremamente gradita dai liguri. Primocanale ha avuto tra le 20 e le 2 di notte oltre 130.000 contatti e uno share medio del 5.75% con punto sopra il 10% tra le 23.30 e le 02.00. Alla mezzanotte con il 9% di share Primocanale è risultata, come per tutta la serata, la terza emittente più vista in assoluto in Liguria dietro a Rai 1 e Canale 5 e davanti a tutte le altre reti Rai, Mediaset, La 7 e Sky.

“Come abbiamo sempre pensato i genovesi e i liguri vogliono vedere quello che accade nel loro territorio la notte di Capodanno e noi grazie alla disponibilità di tutto il personale tecnico e giornalistico riempiamo questo vuoto mediatico con grande passione”, dichiara Maurizio Rossi, editore di Primocanale. “Quest’anno, poi, aver aperto anche la Terrazza Colombo come lounge del TriCapodanno è stato un grande successo: l’idea è piaciuta molto anche agli artisti che l’hanno utilizzata per un momento di relax e per festeggiare il loro Capodanno a Genova come Tedua e Giusy Ferreri. I complimenti vanno a tutti coloro che hanno organizzato il TriCapodanno, credendoci e facendo vivere un po’ di allegria a Genova, che ne aveva davvero bisogno dopo tanti momenti difficili”.