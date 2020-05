Il presidente dell'agenzia turistica nazionale: "Tutto dipende da riapertura frontiere"

GENOVA - Una prima parte di serata dedicata alle giornate dei Rolli che, quest'anno, dal 16 al 23 maggio vivranno un percorso digitale e televisivo anche grazie agli schermi di Primocanale e al sito primocanale.it.

Poi, la puntata, di metà maggio, per Viaggio in Liguria ha riservato grande spazio al turismo. Dal presidente di Enit,Giorgio Palmucci l'invito alla Liguria: "Tutto dipenderà dall'apertura o meno delle frontiere, non sono ancora del tutto negativo. Poi, bisognerà puntata sulle mete di prossimità, dalla Svizzera all'Austria. Certamente, come ha detto Conte, non possiamo accettare accordi tra singole nazioni".

A seguire la pagina dello sport con l'ex ciclista Gb Baronchelli e il manager degli sportivi Andrea Vidotti. Il sei volte vincitore del Giro dell'Appennino: "Credo d'aver fatto il virus. Oggi, guardo sempre con affetto la vostra terra ripensando alle mie imprese. Una grande corsa, quella di Pontedecimo". Andrea Vidotti rispolvera gran parte della sua carriera in mezzo a tanti campioni: "Con Alberto (Tomba) emozioni straordinarie, per me, che ero giovanissimo". Rivedi la puntata sul sito Viaggio in Liguria.