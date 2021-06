Il dramma delle code in Liguria, altra mattinata di caos nelle autostrade

GENOVA - Non è una festa di certo quella sulle autostrade della Liguria nemmeno in questo ultimo giorno di scuola. La situazione più critica quella in A12, dove si registra una lunga coda, di 5 km, tra Genova est e Recco per lavori in direzione del Levante. Verso Genova, invece, sono 2 i km tra Recco e Genova Nervi per lavori.

Ma cambiando autostrada la situazione non cambia. In A26 ci sono sostanzialmente altri 5 km di coda verso il capoluogo: 4 km tra Ovada e Masone per lavori e 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. iIn direzione opposta si sono formati 3 km di coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Lo stesso accade anche sulla A10, dove verso il Ponente ci sono 4 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori, con il casello di Celle chiuso fino alle 14 dell'11 giugno, e sulla carreggiata opposta coda di 3 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

La situazione non accenna di certo a migliorare. E si avvicina lo stop del mondo dell'autotrasporto, dal 15 al 19 giugno, proprio per protesta contro un quadro ormai insostenibile che provoca ogni giorno danni economici, ritardi e purtroppo anche incidenti.