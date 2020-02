Il Coronavirus, la psicosi e i rischi per l'economia: gli esperti ribadiscono: "Si guarisce"

GENOVA - Gli esperti, i medici, gli infettivologi, l'Organizzazione mondiale della sanità continuano a ripeterlo ma la psicosi rischia di impossessarsi degli italiani. Il Coronavirus sta spargendo paura e ora che i primi casi di persone risultate positive ai test si sono registrati in Liguria anche la regione inizia a preoccuparsi. Attivate tempestivamente le misure utili a contenere la diffusione del virus. Walter Ricciardi, componente italiano del Comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità, e ora consigliere del ministero della Salute sul virus, ha cercato di fare chiarezza sui dati del Coronavirus, dai contagi alla percentuale di letalità del virus in questione e lo ha ribadito ancora una volta, elencando i numeri: "Su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo e di questi il 3% muore". Tutte le persone decedute avevano già gravi condizioni di salute".

E' qui il punto focale della questione. Anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha spiegato più volte la situazione (LEGGI QUI). Dunque certamente le persone più fragili, che hanno importanti malattie pregresse devono stare attente perchè il virus è per loro molto pericoloso. Non si tratta di un'influenza, questo è chiaro. A preoccupare è soprattutto l'assenza di un vaccino. Gli studi stanno andando avanti per trovare una cura ad hoc capace di mettere ko il virus, al momento le persone colpite sono curate con forme sperimentali o con i medicinali classici.

Quello che però dovrebbe far riflettere è il numero nel mondo delle persone che sono guarite salito a 28mila. Di fatto si guarisce da questo virus e succede nella maggior parte dei casi, come ripetono i virologi. Certamente le misure adottate nelle regioni focolaio o in quelle dove si sono verificati al momento sporadici casi, come la Liguria, hanno il fine di contenere la diffusione. Il problema è quello di contenere il numero di casi nello stesso momento, il rischio altrimenti è quello di mandare in 'overbooking' gli ospedali che faticherebbero a gestire il gran numero di pazienti, questo perchè il virus è altamente contagioso seppur poco letale come dimostrato dai numeri.

Strade deserte, negozi presi d'assalto come se ci si dovesse preparare alla guerra e una paura che insinua quasi ogni casa italiana. Spesso anche i media contribuiscono ad alimentare la psicosi soprattutto attraverso la diffusione di fake news. Da una parte c'è la corretta informazione che spiega e dà voce agli esperti qual è la situazione, dall'altra ci si imbatte spesso in titoli sensazionalistici e acchiappa click che invece non aiutano .

'CODOGNO IS THE NEW LONDON' - Come è possibile che nella cittadina di Codogno si registrino una lunga serie di casi di Coronavirus e in una delle città più grandi, dinamiche e multietniche del mondo come Londra i casi si contano nelle dita di due mani? Codogno si è trasformata nella nuova Londra? Sempre Bassetti spiega che i numeri italiani comprendono "Casi con definizione Oms di caso sospetto poi divenuti certi, polmoniti senza altra diagnosi, contatti di casi certi e sindromi influenzali. Gli altri paesi europei, in particolare Francia e Germania hanno fatto lo stesso? Assolutamente no. Quanti casi avrebbero con questo metodo di rilevamento? Il nuovo virus è entrato in Italia, come in molti altri Paesi". Il fatto sembra essere questo: l'Italia sta facendo molti più controlli dei Paesi vicini. Rispetto alla Francia ad esempio, l'Italia ha eseguito dieci volte più test tampone per cercare di individuare i soggetti positivi al coronavirus. Oltre quattromila test in Italia contro i quattrocento della Francia.

In Germania non sono stati diffusi dei dati sul numero di test effettuati, ma in entrambi i Paesi, così come in Francia, si sono seguite le indicazioni dell’Oms per decidere chi sottoporre al test: solo le persone che hanno sintomi dell’apparato respiratorio o sintomi più generici e che inoltre hanno avuto contatti con una persona affetta da COVID-19, e le persone che hanno sintomi dell’apparato respiratorio e che sono state in un’area considerata a rischio di infezione.

I RISCHI PER L'ECONOMIA - La Borsa di Milano nei primi due giorni dell'entrata in vigore delle misure restrittive per le zone dove si sono verificati i focolai italiani ha fatto registrare pesanti cadute, -5,4 lunedì 24 febbraio, -1,4% martedì. "Le misure adottate per contenere il contagio potrebbero comportare un’interruzione delle attività produttive, tagliando dello 0,1 per cento il Pil atteso nel primo trimestre del 2020" spiega a Business Insider Italia Nicola Nobile, economista di Oxford Econonomics. Questo solo per le misure in campo ora, e se poi le misure dovessero andare avanti ed allargarsi quale sarebbe il quadro?.

"Questa prima settimana è peggiore della quella subito poco dopo il crollo di ponte Morandi - ha commentato Gianluca Faziola, presidente di Federalberghi Genova -. Abbiamo avuto solo disdette e nessun arrivo con un calo di fatturato del 70%". E per la Liguria che vive anche di turismo che rappresenta il 12-13% dell'economia regionale tutto questo non può che allarmare così come spiegato dal presidente Faziola.