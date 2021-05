Il blues declinato in genovese stasera a Liguria Ancheu con Daniele Franchi

GENOVA - E' uno dei maggiori talenti nel panorama blues italiano, apprezzato anche negli Stati Uniti d'America. Stasera sarà ospite in diretta a Liguria Ancheu, la tradizionale trasmissione del venerdì sera di Primocanale, dedicata a lingua locale e tradizionali regionali.

Riferimento a Daniele Franchi (nella foto in concerto), presenza musicale della prima puntata di maggio del format. Sarà l'occasione per svelare i principali passi della sua carriera, i progetti futuri nonchè l'amore per l'entroterra che l'ha portato alla parallela apertura di un'azienda agricola.

Appuntamento con l'immancabile presenza del professor Franco Bampi a partire dalle 21 su Primocanale e primocanale.it.

Nel corso della serata grande spazio al pubblico con le consuete domande e relativa traduzionale genovese - italiano, mediante il numero verde 800640771, risalto alla lezione didattica di Bampi nonchè alle altre cadenze della Liguria: stasera particolare attenzione alla parlata di Tiglieto.

Il momento della cultura verterà su diversi momenti tra i quali il focus sulla lettura a cura di Cristina Parodi, ovviamente, tutto in genovese. In onda anche l'eclettico esperto di piante: Marietto di Lavagna, l'uomo che percorre la Liguria con abiti di lavoro dispensando segreti botanici.