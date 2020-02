I fiori da mangiare e il cucinosofo in parete, stasera alle 21 a Viaggio in Liguria

NOLI - Puntuale, come ogni mercoledì sera, su Primocanale e primocanale.it, alle 21, torna Viaggio in Liguria: il format dedicato a territorio ed enogastronomia. Dopo la tappa tra Celle, Stella e le Albisole, il format si spinge ancora più a ponente.

Nella puntata di stasera, focus sul castello di Noli, la pesca locale, ma anche la cucina stellata. E poi le curiosità di chi utilizza i fiori con finalità alimentari nonché progetti legati al sociale attraverso la buona cucina. Nella patria europea degli sport all'aria aperta, la testimonianza di chi come l'arrampicata possa essere uno sport per tutti (o quasi) con cucinosofo e conduttore in parete.

La prossima settimana, Viaggio in Liguria, cambierà riviera e approderà al confine con la Toscana per aprire la pagina dedicata al Campionato del Mondo di Pesto scoprendo la patria dei mortai fatti a mano.