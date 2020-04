Goggia in tv: "Sbagliato parlare di ripartenze sportive e da voi liguri aspetto sempre un invito in riviera..."

GENOVA - La campionessa olimpica di discesa libera, Sofia Goggia, è intervenuto in diretta a Viaggio in Liguria, la trasmissione del mercoledì sera di Primocanale. Dalla sua casa di Bergamo, con la solita schiettezza, non ha taciuto il proprio pensiero in tema di ripresa sportiva sia intesa sotto il profilo calcistico e ciclistico: "Fuori luogo, in questo momento non ci sta. E lo dico da sportiva".

L'azzurra ha sottolineato come il suo post infortunio sia ormai risolto e immaginando la prossima stagione: "Nessun obiettivo specifico, solo sciare bene".

Poi, nel corso dell'intervista anche una parentesi più leggere legata a un'intervista di due anni quando ai microfoni di Primocanale aveva lodato la gastronomia ligure auspicando un invito in riviera per un aperitivo: "Temevo che stasera uscisse nuovamente quel video. Diciamo che io sto in un bellissimo posto come Bergamo, tuttavia, continuo sempre ad aspettare quel momento per tornare in Liguria. Significherebbe pure che il peggio è stato lasciato alle spalle per la mia e vostra regione".