Gli appuntamenti del 29 giugno in Liguria

GENOVA - Oggi in Liguria: gli appuntamenti più importanti della giornata nell'agenda quotidiana di Primocanale.

GENOVA - Palazzo Imperiale ore 10:00 Presentazione della delegazione ligure di Federmep, per rappresentare tutti i lavoratori del settore Wedding ed Eventi.

SARZANA - ex Tribunale - p.za Don Ricchetti ore 10:00. Conferenza stampa in occasione dell'inaugurazione dei nuovi uffici dei servizi sociali del Comune di Sarzana. Tra i presenti il sindaco Cristina Ponzanelli e il vice sindaco/assessore ai servizi sociali Eretta.

GENOVA - Via Fieschi 15 ore 10:00. Seduta del Consiglio regionale fino alle 18:00.

GENOVA - Palazzo San Giorgio ore 10:00. Convegno finale del progetto Interreg Marittimo Italia Francia Gnl facile del quale l'AdSP del Mar Ligure Occidentale e' partner.

GENOVA - ore 10:30. Visita del viceministro Teresa Bellanova ai cantieri liguri del 'Terzo Valico - Nodo di Genova'. Tra i presenti, anche il commissario straordinario Mauceri, il sindaco Bucci, il presidente della Regione Toti. Partenza da piazza Principe, ore 10:30. Ore 11 punto stampa al campo base di Trasta.

LAVAGNA- sala Consiliare ore 11:00. Presentazione dell'evento FESTIVART (1-20 luglio).

SANREMO - ore 11:00. Convegno Seatec in modalita' online su piattaforma Zoom. Alle 11 assemblea pubblica con convegno sul tema 'Nuove rotte per la Nautica'. Intervengono Carlo Maria Ferro, presidente ICE Agenzia, Marina Lalli, presidente Federturismo, Barbara Amerio, presidente Confindustria Imperia, Bucci e Toti.

GENOVA - Via Bianco capolinea del bus 38 Amt ore 11:45 Intitolazione Giardini "Andrea Cerulli", vittima del crollo del Ponte Morandi. Intervengono Massimo Nicolo' vice sindaco, Michele Colnaghi presidente Municipio 2 Centro Ovest, Davide Serraino Comitato proponente.

GENOVA - Palazzo S. Giorgio Sala delle Compere ore 12:30. Incontro con il sottosegretario del Mims Cancellieri dopo la sua visita al porto.

GENOVA - Sala Trasparenza Regione p.za De Ferrari ore 13:15. Conferenza stampa dei presidenti della Liguria e del Piemonte, Toti e Cirio (in video conferenza) per illustrare i termini dell'accordo sulla 'reciprocita' vaccinale dei residenti nelle Regioni Liguria e Piemonte in ambito turistico'.

GENOVA - Palazzo Tursi ore 14:00. Seduta del Consiglio comunale.

LA SPEZIA - auditorium, Autorita' di Sistema Portuale - via Fossamastra ore 16:15. Punto stampa a seguito dell'incontro con il vice ministro Teresa Bellanova, e il Commissario Straordinario per il completamento della Ferrovia Pontremolese Mariano Cocchetti. Presenti anche il presidente dell'AdSP, Sommariva, la presidente della IX Commissione Trasporti Camera dei deputati Paita.

GENOVA Nervi - Villa Grimaldi Fassio ore 21:15 Concerto inaugurale del Nervi Music Ballet Festival 2021, "Sogno di una notte di mezza estate", musiche di Mendelssohn, Bartoldy, con Caterina Murino.