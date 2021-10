Genova, rimossa cabina telefonica a Sampierdarena. E il web si divide sul da farsi

GENOVA - E' stata rimossa la cabina telefonica di Piazza Vittorio Veneto a Genova, nel territorio del Municipio Centro Ovest dopo svariate segnalazioni di cittadini, commercianti, tassisti, per il suo indecoroso stato di abbandono. Proprio martedì si era aperto il dibattito in consiglio comunale a Palazzo Tursi sul tema delle cabine e del degrado.

Cabine telefoniche a Genova, la Lega pro rimozione: "Rifugio per spacciatori e senzatetto". Pd contrario - BOTTA E RISPOSTA

Favorevole alla loro rimozione la Lega in quanto "wc pubblici a cielo aperto, giacigli per senzatetto e ‘uffici’ per gli spacciatori". Contrario il Partito Democratico che ha chiesto prima di implementare i servizi di accoglienza e tutela delle fasce più deboli della popolazione e di investire soldi in questo.

Il tema ha diviso anche i nostri utenti che hanno partecipato in numerosi al sondaggio aperto sulla nostra pagina Instagram @primocanale.it e sul gruppo Telegram ( ISCRIVITI ). Partendo proprio da Telegram, il 27% si è detto favorevole alla rimozione per migliorare il decoro urbano, il 51% invece vorrebbe farle rimettere a posto e dare loro nuova vita, mentre per il 22% ci sono altre priorità.

Diversa l'opinione invece dei nostri follower di Instagram, dove il 58% pensa sia meglio toglierle con 169 voti contro il 42% di chi le vorrebbe tenere, con 123 voti. Su Facebook invece Fabio scrive "Monumento di civiltà anni 60-70-80 e parte dei 90. Se ne potrebbe tenere una come memoria per le nuove generazioni, perché utilità, penso proprio che ormai sia zero...". Lorenzo rincara la dose dicendo: "Sono diventati orinatoi e rifugi. Il tempo che cambia. Sono anacronistiche. Sarebbero anche un bel ricordo a memoria storica, ma sono vandalizzate e mal usate". William invece è di avviso diverso: "Certo... Quando una ragazza scapperà da uno stupratore che le ha rubato la borsetta, nemmeno potrà chiedere soccorso. Bella trovata!".