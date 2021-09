Genova, clima impazzito, manca il nettare nei fiori: sos miele

GENOVA - "Mai come quest'anno la carenza di nettare nei fiori causata dal clima impazzito sta mettendo in crisi i produttori di miele".

La denuncia arriva da Andrea Piccardo, titolare di un negozio nel centro storico di Genova e apicoltore con sciami in cinque diversi siti della Liguria e del basso Piemonte.

"La crisi che stiamo vivendo è gravissima - spiega Piccardo dal suo negozio di vico della Rosa - perchè nonostante le buone condizioni delle api a causa della carenza di nettare abbiamo avuto un raccolto scarsissimo, e quindi lo stato nei provvedimento sostegni ha stanziato 5 milioni di euro per tutti i produttori italiani, questo significa che il sostegno per ognuno di noi sarà scarsetto. Il rischio è che nel mercato prevalga il miele che arriva dall'estero di qualità poco nota".

Piccardo ribadisce che la crisi è indotta dalla carenza di nettare: "I fiori di acacia di solito molto dolci adesso sono secchi, colpa dell'ecosistema. Un declino irreversibile da 15 anni, ma quest'anno ha fatto il botto, mentre gli altri anni si parlava di cali del 15% quest'anno ci siamo attestati all'80%, 90% in meno. Cosa possiamo fare per invertire la tendenza? Vivere in modo ecosostenibile, fare la raccolta differenziata, inquinare il meno possibile usando i mezzi pubblici o evitare di usare le auto e le moto per gli spostamenti, limitare la grande distribuzione che produce tanta spazzatura che poi non riusciamo a smaltire".

Piccardo dal suo negozio di vico Mele, nel centro storico della Maddalena, si è sempre battuto per denunciare i problemi di vivibilità e di sicurezza del centro storico: "E' necessario colpire sono i violenti che portano degrado ma per farlo non bastano i pattuglioni ma indagini investigative coordinate con la procura"