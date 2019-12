Genoa-Sampdoria 0-1 FINALE

GENOVA - Alle 20.45 al Ferraris si gioca il derby della Lanterna numero 119, già ribattezzato il derby della paura con i rossoblù penultimi e i blucerchiati terzultimi in classifica dopo il successo del Brescia contro il Lecce nell'anticipo delle 18. Arbitra Doveri di Roma, al Var Orsato. Ecco come arrivano le squadre al match (LEGGI QUI)

LA CRONACA

Secondo tempo

94' FINISCE LA PARTITA, GENOA-SAMPDORIA 0-1

90' saranno 4 i minuti di recupero.

89' Pianamonti in rovesciata, palla fuori dallo specchio della porta

89' Ultimo cambio per il Genoa, dentro Cleonise fuori Crisicito, Thiago Motta prova il tutto per tutto

88' Caprari ci prova, palla alta

85' GOL SAMPDORIA: GABBIADINI. Ghiglione perde una palla mortifera a centrocampo la Samp ne approffita, palla in mezzo di Lientty per la corrente Gabbiadini che da fuori area la tocca bene e la sfera si infila bassa sull'angolino alla destra di Radu.

83' Romero ammonito per gioco scorretto

82' Sanabria si ritrova lanciato in area per uno svarione di Ferrari ma non è lucido è spreca l'occasione

82' Squadre più lente, ora viene fuori anche il timore perderla.

79' La punizione di Sanabria è potente ma finisce alta, nessun pericolo per Audero

78' Sanabria controlla un buon pallone e prova ad accentrasi, Ferrari in scivolata lo travolge poco fuori dalla semi luna dell'area di rigore. Punizione da buona posizione per il Genoa.

75' doppio cambio in casa Samp: entrano Gabbiadini e Caprari al posto di Ramirez e Quagliarella. Rivoluzionato l'attacco blucerchiato

69' Piede a martello di colley su cassata che provava a crossare in area, giallo per il blucerchiato

65' Doppio cambio Genoa, entrano Jagiello e Ankersen al posto di Pajac e Schone

64' Ramirez mette in mezzo una punizione battuta da posizione centrale da 45 metri, la difesa rossoblù allontana il pericolo

52' Murillo si immola su Sanabria e allontana il pericolo, sul rovesciamento di fronte Ramirez passa in mezoz a Radovanovic e Cassata e cade a terra in mezzo all'area, per Doveri e simulazione e arriva il giallo per Ramirez. Un contatto c'è stato ma azione da rivedere al replay.

46' Meno di un minuto e Criscito si guadagna il cartellino giallo per un intervento da dietro du Depaoli. Il bilancio è tre ammoniti per il Genoa uno per la Samp

45' Al via la ripresa al Ferraris, questa volta la prima palla è del Genoa

Primo tempo

48' Dopo tre minuti di recupero squadre negli spogliatoi

45' tre minuti di recupero

45' Ekdal non ce la fa, problema per lui; entra Murillo. Thorsby passa a centrocampo e Murillo si posizione in difesa.

45' Pajac in mezzo all'area, Linettu allontana

43' Affondo samp orchetsrato da Murru prima e Linetty poi, Ghiglione è abile a fermare l'offensiva costruita sull'out di sinistra

35' Brivido Genoa, cross di Pajac stacco di testa di Sanabria che ruba il tempo in area ma non centra la porta e la palla termina a lato

25' Match nervoso al Ferraris, Romero colpisce con una manata Quagliarella che resta a terra l'azione prosegue Vieira interviene su schone e si becca il cartellino giallo

23' intervento duro in scivolata di Cassata su Linetty, per il rossoblù arriva il cartellino giallo

18' Percussione di Ghiglione, palla a Pajac, la difesa blucerchiata allontana e riparte in contropiede, Ramirez entra in area Biraschi antcipa di un soffio Ekdal pronto a battere a rete.

9' Punizione tesa di Ramirez dall'out di sinistra, in tuffo di pugno Radu allontana

8' Piede a martello di Ghiglione sulla caviglia di Murru, Doveri non ha dubbi, giallo per il rossoblù

4' Criscito cade male sulla schiena, gioco fermo

1' Partiti al Ferraris, la prima palla è della Samp

GENOA (3-5–2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Pajac; Sanabria, Pinamonti. All. Thiago Motta.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri