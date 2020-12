Genoa-Milan 2-2, doppio Destro non basta: Maran può respirare

GENOVA - Il Genoa fa 2-2 col Milan grazie ad una prova di carattere e a Destro autore di una doppietta. Maran respira e forse respinge le voci di un cambio con Ballardini pronto. Il tecnico rossoblu inizia con Destro e Shomurodov in attacco e con Pjaca quarto di sinistra mentre a destra c’è Ghiglione. In mezzo Sturaro e Lerager.

Dietro davanti a Perin Goldaniga, Bani, Masiello e Pellegrini. I rossoneri senza Ibrahimovic, Kjaer e all’ultimo anche senza Theo Hernandez, si affidano a Rebic, Leao e Chalanoglu in avanti. Partita bloccata anche se il Grifone è meno passivo rispetto alla Juventus e ogni tanto prova a pungere. Perin attento su una punizione al 21’ ma al 35’ e’ Destro ad avere la possibilità di segnare, ma il suo tiro sfiora il palo. Il Milan si spaventa e reagisce subito dopo con Rebic che scappa alla difesa è solo davanti a Perin è mutato dal portiere genoano che salva il risultato. Si va al riposo così.

Nella ripresa Maran impiega Czyborra per Pellegrini che era ammonito, il tedesco aveva giocato a Verona, mesi fa. Pioli invece non tocca nulla. Al 2’ il Genoa passa in vantaggio con Destro che finalizza un’azione di Ghiglione palla a Shomurodov che tira con Donnarumma miracoloso ma la palla va dove c’è l’attaccante rossoblu che segna. Secondo gol di Destro dopo quello al Crotone. Il Milan però dopo cinque minuti trova il pari con Calabria con un tiro a incrociare. Pioli inserisce Hague e Salemaekers per Rebic e Castillejo. È il festival del gol perché Destro riporta in vantaggio i rossoblu con un gran colpo di testa su cross di Ghiglione. Partita piena di emozioni.

A venti minuti dalla fine esce Pjaca per Melegoni. Il match è una battaglia col Genoa che lotta con decisione. Dentro Behrami e Scamacca per Destro e Sturaro al 76’. Il Milan pericoloso con Hague con palla che sfiora il palo. Il Genoa soffre e sll’82’ pareggia su corner con Kalulu. Maran si copre e inserisce Radovanovic per Shomurodov. Quasi al 90’ Genoa vicino al terzo gol con Scamacca ma Donnarumma si supera. Finisce qui, il Genoa muove la classifica e respira un po’.