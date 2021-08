Genoa, Ballardini: "Buona prestazione. Gol annullato? Non c'era fallo"

GENOVA - "Il Genoa ha fatto una bella partita, se l'è giocata col Napoli e siamo soddisfatti. La prestazione è buona. Oggi si è visto il Genoa solito, compatto e chiaro in quello che fa. Con personalità" così Davide Ballardini al termine della sconfitta col Napoli al Ferraris per 2-1.

Il mister rossoblù commenta l'episodio del gol annullato a Pandev: "Penso che non sia fallo. Io ho visto 4-5 calciatori del Napoli che si sono messi a ridere perché anche loro erano convinti che fosse valido il gol. Non m'interessano queste cose però, un arbitro può commettere degli errori in buona fede, come succede a calciatori e allenatori".

Cambiaso è andato in gol alla sua seconda partita in A. Sui giovani Ballardini spiega: "(Cambiaso ndr) può essere un ragazzo che è giusto che rimanga nella rosa del Genoa. Altri giovani che abbiamo è giusto che vadano a giocare e a fare le loro esperienze. Quando dimostreranno di essere pronti saranno presi in considerazione". Mentre sulla domanda sul mercato Ballardini glissa.