G8, la Francia nega l'estradizione al no-global Vincenzo Vecchi

GENOVA - La giustizia francese rifiuta di consegnare all'Italia il black bloc militante no-global Vincenzo Vecchi, fuggito in Bretagna dopo la sua condanna legata agli scontri scoppiati durante il G8 del 2001 a Genova: è quanto afferma la stampa francese. La corte d'appello di Angers ha disposto un "supplemento di indagine" in vista della possibilità che Vecchi debba scontare l'ultima parte della pena per la condanna principale subita in Italia dopo i disordini a margine del G8 di Genova nel 2001. I magistrati hanno rifiutato che questa parte rimanente della pena - 10 anni per 'devastazione e saccheggio' - sia scontata in Francia, dal momento che il reato non ha equivalenti nel codice francese.

Il Tribunale invece riconosce le condanne per l'aggressione a un fotografo e per la detenzione di oggetti pericolosi (una molotov). Vecchi quindi dovrà scontare in prigione la pena di 1 anno, 2 mesi e 23 giorni in Francia o in Italia, se Roma accetterà di riconoscere la decisione dei giudici di Angers sul reato di devastazione e saccheggio per i quali Vecchi dovrebbe scontare ancora circa 10 anni. E' quanto emerge al termine dell'udienza della Corte di Appello, che sul punto ha chiesto un parere all'Italia.

G8 Genova, condannati per i fatti della Diaz: dopo anni promossi due funzionari di polizia - CLICCA QUI

Nel frattempo la Camera del Lavoro di Genova e la Cgil Liguria esprimono "incredulità e sdegno per la promozione di due funzionari di polizia condannati in via definitiva in relazione alle gravissime violazioni dei diritti umani verificatesi a Genova nel 2001", si legge in una nota. "I fatti accaduti nella nostra città durante il G8 hanno segnato profondamente Genova e hanno aperto una ferita nella storia democratica del nostro Paese. Gli anni trascorsi non hanno spento il ricordo di quello che è stato e azioni vergognose come quelle commesse dai due funzionari in quei giorni hanno offeso tutta la collettività e le forze dell'ordine", conclude la nota.