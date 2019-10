Fugge durante un controllo, inseguito dalla Polizia nel centro città

LA SPEZIA - Questa mattina verso le ore 11:15 una pattuglia appiedata di agenti donne della Polizia Locale, in Via Veneto incrocio Via Dalmazia, ha fermato un venditore ambulante che stava vendendo al pubblico dell’oggettistica.

Durante il controllo l'uomo inizialmente è apparso collaborativo ma poi, alla richiesta dei documenti, si è dato ad una precipitosa fuga a piedi. Le agenti gli sono corse dietro, richiedendo nel contempo ausilio ad altro personale, riuscendo a raggiungerlo e fermarlo definitivamente in Via 24 Maggio all'incrocio con Via Piave.

L'uomo, un trentenne di origine nigeriana residente fuori provincia con regolare permesso di soggiorno, è stato poi condotto presso gli uffici del Comando ove è risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione alla vendita ed è stato sanzionato per 5mila euro e la merce è stata sequestrata.