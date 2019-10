Franco Malerba, il Colombo moderno venerdì sera sul palco del Teatro della Gioventù

GENOVA - La prima puntata di Liguria Ancheu, con la partecipazione del pubblico in sala, presso il teatro della Gioventù di via Cesarea, nel cuore di Genova, avrà come protagonista Cristoforo Colombo. Una scelta quasi obbligata per una trasmissione in diretta, nella serata di venerdì 11 ottobre, che si occupa della lingua genovese, della sua storia e dei personaggi.

Tra i quesiti della puntata, ovviamente, la nascita del grande navigatore: Cogoleto, Savona, Genova o altro?

Ne discuteranno. non senza un po' di ironia molti ospiti, presente anche la musica dialettale e dal pubblico potranno pervenire quesiti direttamente con interventi in sala.

Sul palco, assieme al professor Franco Bampi, poi, anche l'intervento del primo astronauta italiano a "navigare" nello spazio: il busallese Franco Malerba che insieme ai Buio Pesto era stato protagonista, oltre un decennio fa, del cd che ha ripercorso le gesta di Colombo.

Appuntamento alle 20.45 di venerdì con ingresso gratuito.