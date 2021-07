Ex Ilva Genova, accordo trovato e sciopero sospeso

GENOVA - Accordo trovato e mobilitazione sospesa alle acciaierie Ex Ilva di Genova Cornigliano dopo l'incontro che si è svolto questo pomeriggio tra le organizzazioni sindacali, le Rsu e i vertici dell'azienda. Gli elementi significativi dell'intesa riguardano l'aumento dei giorni lavorativi che diventano 10 giorni di lavoro effettivi al mese, esclusi i permessi e le ferie che nel vecchio accordo erano comprese,cosa che fa aumentare di molto l'impatto delle giornate retribuite.

Inoltre, le persone in cassa integrazione sono passate da 250 a 220 su un organico di 980 unità; l'azienda è passata alla cassa integrazione per i lavoratori che erano stati "messi in libertà", così come il riconoscimento della giornata di assemblea di oggi.

"Ci è andata bene su tutti i fronti - commenta il coordinatore della Rsu, Armando Palombo - a seguito dell'accordo è stato sospeso lo stato di agitazione. Domani mattina ci sarà l'assemblea di tutti i lavoratori per rendere noti i dettagli dell'accordo. Questo accordo ripristina la normalità, non c'è più la cassa per la crisi di mercato e possiamo lavorare di più".

"Oggi c’è stato un clima diverso da parte dell’azienda, e’ stato importante aver portato a casa un accordo migliorativo sulla cassa integrazione ma siamo appena all’inizio di un percorso. C’è ancora tantissimo da fare, adesso ci aspettiamo che nelle prossime tredici settimane, quanto durerà la cassa, venga presentato il piano industriale da parte dell’azienda con certezze e garanzie sugli investimenti e la massima attenzione sulla manutenzione degli impianti”, spiega in una nota Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria