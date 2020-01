Entella, preso dal Sassuolo l'ex Genoa Mazzittelli

CHIAVARI - Luca Mazzittelli, centrocampista di 24 anni scuola Roma e attualmente di proprietà del Sassuolo è pronto a trasferirsi con la formula del prestito all'Entella.

Nuova avventura in Serie B e in Liguria per lui che già aveva avuto un'esperienza a Genova sponda Genoa, nella quale aveva collezionata solo 10 presenze con la maglia del Grifone.

Mazzitteli che quest'anno non è riuscito ad imporsi e ha ritagliarsi un posto da titolare nel Sassuolo di De Zerbi si è mostrato ben contento di poter giocare con continuità nella squadra di Roberto Boscaglia che al momento milita in quarta posizione a 29 punti nel campionato cadetto.

Un colpo importante quello della società di Chiavari, volto a rinforzare il centrocampo con un giocatore seppur giovane con una buona esperienza alle spalle.