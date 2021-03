Doreca di Sanremo, Bottiglieri e Causa (Fit Cisl): "Applicare contratto nazionale della logistica"

SANREMO - Presidio da parte della Fit Cisl Liguria davanti alla sede della Doreca a Sanremo, grossista bevande e ingrosso alcolici specializzato nella grande distribuzione. La Fit alla nuova azienda che si occupa del trasporto dei prodotti, che ha ricevuto recentemente l’appalto, chiede il rispetto del contratto nazionale della logistica.

Due filiali in Liguria, una Genova e l’altra a Sanremo: solo nel ponente ligure l’azienda impiega oltre 30 lavoratori: “Non accettiamo che si giochi sul loro futuro – spiegano il segretario regionale Fit Cisl Liguria Francesco Bottiglieri e Danilo Causa, responsabile del presidio ponente della Fit Cisl – l’azienda subentrata non vuole applicare il contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, applicando un altro contratto che penalizza i lavoratori. Come Fit Cisl lo respingiamo con forza: la dignità del lavoro deve essere sempre una priorità, non tolleriamo chi sceglie scorciatoie”.