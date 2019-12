Dopo le orche e la passera scopaiola, avvistato un fenicottero rosa ad Arenzano

ARENZANO - Dopo le orche al largo del porto di Genova Pra’ e la passera scopaiola alla foce dell’Entella, un altro avvistamento eccezionale in Liguria: un fenicottero. L’esemplare è stato visto sul litorale tra Arenzano e Cogoleto, a due passi da Genova e ha suscitato stupore e meraviglia nei passanti. Alcuni hanno pensato fosse un cigno, ma l’inconfondibile becco e il colore rosa che lo contraddistinguono non hanno lasciato dubbi.

La foto dell’animale ha fatto il giro dei social ed è diventata subito virale, vista l'eccezionalità dell'evento. Il fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus Pallas) è un grande uccello diffuso soprattutto in Asia, Africa e in Europa meridionale. Qui lo troviamo in Francia, Spagna, Albania, Grecia, Cipro e Portogallo.