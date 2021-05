GENOVA - Un parto nello studio di un'ostetrica di Cuneo è finito in tragedia con la morte del neonato. La donna, residente in Liguria, dopo il parto è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, ma avrebbe firmato per le dimissioni nonostante il parere contrario dei medici.

Il fatto è successo sabato. Il sostituto Francesca Lombardi della Procura di Cuneo ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Indagano i carabinieri