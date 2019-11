Domani sera sospesa "Gradinata Sud", in onda "Al servizio del pubblico"

GENOVA - La drammatica situazione della Liguria ridisegna il palinsesto di Primocanale e così domani sera "Gradinata Sud" non andrà in onda. Al posto della tradizionale trasmissione blucerchiata condotta da Maurizio Michieli, alle 21 si prevede "Al servizio del pubblico", con contributi esterni in diretta dalle zone più colpite dall'ondata di maltempo del fine settimana scorso.

"Gradinata Sud", con Michieli e i suoi ospiti, tornerà martedì 3 dicembre, all'indomani della trasferta in notturna di Cagliari prevista in posticipo il 2 dicembre alle 20,45. Si annuncia quindi una puntata molto calda, a poche ore dal tentativo dei ragazzi di Ranieri di replicare il blitz vincente di Ferrara, su un campo dove la Sampdoria non vince dal 4 novembre 2007.