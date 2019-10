Demografia, Liguria e Costa Azzurra si confermano come le regioni 'più vecchie' d'Europa

SAVONA - La Liguria si conferma come la regione più 'anziana' d'Europa accanto alla Costa Azzurra. Un dato sicuro più che un modo di dire. In occasione della Giornata mondiale delle città, Eurostat ha pubblicato infatti una raccolta di dati sulle diversità demografica nelle città europee. Nell'Unione europea nel 2017 c'era in media un giovane (di età pari o inferiore a 19 anni) per tre persone in età lavorativa, determinando quello che si definisce "rapporto di dipendenza" al 35%. Il rapporto di dipendenza di vecchiaia era un po' più basso (33%), rappresentando il rapporto tra il numero di anziani (di età pari o superiore a 65 anni) rispetto al numero di persone in età lavorativa.

La Liguria e la confinante Costa Azzurra 'sbaragliano' la concorrenza. Il più alto rapporto di dipendenza dalla vecchiaia, con un rapporto di almeno una persona di età superiore ai 65 anni per due adulti in età lavorativa, è stato registrato nella località costiera francese di Fréjus (64%), seguita da altre città di mare come Cannes in Francia, Savona, Genova e Trieste in Italia. Nel 2017, la maggior parte delle città dell'Ue con un tasso di dipendenza di età superiore al 45% o più si trovava in Italia (12 città), Germania (8 città) e Francia (6 città).

L'altra faccia della medaglia premia le città europee più dinamiche. Bruxelles è la capitale europea più giovane con un rapporto di dipendenza per giovani età superiore al 40%, seguita da vicino da Parigi e Dublino (39%). Al contrario, Lisbona, con un rapporto di dipendenza da anziani superiore al 41%, è la capitale con i cittadini più anziani, davanti a Roma (36%) e La Valletta (34%). Il rapporto di dipendenza dei giovani era inferiore alla media UE (35%) principalmente in Germania, Cipro e Lituania, con circa due terzi delle 19 città con i rapporti più bassi (al di sotto del 25%) in Romania o in Germania.