Dal 3 settembre a Sestri Ponente al via la "Giornata sulla Sicurezza in Mare"

GENOVA - La Lega Navale Italiana della sezione di Sestri Ponente, organizza la prima Giornata sulla Sicurezza in Mare, che avrà inizio dalle ore 9 di venerdì 3 settembre in via Pionieri e Aviatori d'Italia nel quartiere di Genova. L'evento è organizzato dallo Junior Sea Lab della Lega NAvale in collaborazione con il gruppo Opsa della Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale Liguria.

Durante questa giornata, verranno attivati anche alcuni corsi di formazione di primo livello sulla sicurezza acquatica: previste lezioni teoriche in aula e prove pratiche in mare coordinate dal gruppo Opsa.

Il corso sarà dedicato sopratutto ai bambini che parteciperanno ai centri estivi, agli atleti e istruttori dei Gruppi Sportivi ed ai giovani militi che parteciperanno dai diversi comitati della Croce Rossa.