Da luglio Green Pass obbligatorio per viaggiare, dalla Liguria ecco la proposta: "Tamponi gratis per ottenerlo"

GENOVA - Tamponi gratuiti per ottenere il Green Pass. Arriva dalla Liguria la proposta per 'salvare' l'estate di chi ancora non si è potuto vaccinare contro il Covid. A lanciare la proposta è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Una soluzione che sembra trovare l'approvazione del ministro Roberto Speranza: "Almeno fino a quando non avremo messo tutti i cittadini in condizione di vaccinarsi, dobbiamo predisporre la gratuità del tampone. Altrimenti mancherebbe equità. Ho parlato della mia proposta legata al tampone gratuito anche con il ministro Speranza e ho trovato disponibilità. Si tratta di stabilire un criterio di equità sociale" spiega Costa.

Un mese o poco più e poi il Green Pass diventerà obbligatorio in Italia e in tutta Europa. Sarà il lasciapassare per milioni di vacanzieri, il documento dovrebbe entrare in vigore ufficialmente dal primo luglio. Alcuni Paesi hanno già presentato la piattaforma per il certificato digitale europeo Covid. E' il caso della Grecia. In Italia la questione non è ancora risolta, ma senza quello pensare di spostarsi durante l'estate è impossibile.

I requisiti per ottenere il Green Pass sono tre: essersi vaccinati contro il Covid-19 con le due dosi (ove previsto) o almeno da 15 giorni con la prima dose; essere guariti dal Covid-19; aver effettuato un tampone molecolare da meno di 48 ore.

In Italia sono state eseguite oltre 33 milioni di vaccinazioni. Quasi 11 milioni di cittadini hanno completato il ciclo con entrabe le dosi. In Liguria il 40% della popolazione ha ricevuto la prima dose (614mila abitanti) mentre sono quasi 318mila quelli che hanno completato il ciclo. In Italia oltre 22 milioni hanno ricevuto la prima dose e quasi 11 milioni hanno completato il ciclo vaccinale. Nell'ultima giornata i tamponi molecolari effettuati in Liguria sono stati 3.335. In Italia 250mila con solo l'1% che ha rilevato tassi di positività. In Italia i dati certi ci dicono che 4,2 milioni di persone ha avuto il Covid. Numeri che danno il quadro della situazione. A luglio, nonostante l'accelerazione della campagna, ancora metà della popolazione non sarà stata vaccinata.

E quando il Green Pass partirà ufficialmente servirà essere vaccinati o aver già passato il Covid. Chi non rientra in queste due situazioni però avrà la carta dei tamponi da giocarsi per potersi muovere. Ma il rischio è di dover pagare non solo per il viaggio ma anche per effettuare il tampone 'lasciapassare'. E allora ecco che la proposta di Costa potrebbe essere la soluzione.

A Genova intanto chiude il punto tamponi di Porta Siberia dove però venivano effettuati tamponi antigenici e non molecolari. Il governatore Giovanni Toti ha spiegato: "Porta Siberia ero stato un luogo preso dal Comune per fronteggiare la necessità di screening a tappeto quando c'era bisogno. Il tampone non viene fornito dalla sanità pubblica che viene richiesto quando c'è bisogno, può essere effettuato anche dalla parte pubblica, abbiamo inoltre tutta la rete delle farmacie da questo punto di vista e ci sono tutti i centri tamponi operativi".