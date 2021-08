Crollo palazzina a Torino, Toti: "Grandissimo dolore per la piccola vittima di soli 4 anni"

TORINO - E' stato trovato privo di vita il bimbo di 4 anni che risultava disperso dopo il crollo di una palazzina di due piani a Torino in seguito a una esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas. Lo hanno estratto dalle macerie i vigili del fuoco, i medici invano hanno tentato la rianimazione. Ci sono invece 4 ricoverati per le ferite riportate nell'esplosione, tra cui la mamma del bimbo. Tra loro, un uomo in prognosi riservata.

"La morte di un bambino di 4 anni nel crollo di una palazzina questa mattina a Torino ci lascia addolorati e senza parole. Con apprensione abbiamo seguito le operazioni di soccorso dove sono state estratte dalle macerie e tratte in salvo diverse persone ma è con dolore grandissimo che abbiamo appreso della piccola vittima", ha scritto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

"Non posso che stringermi al dolore dei famigliari del piccolo e augurare ai feriti ricoverati in ospedale una rapida e piena guarigione. E come sempre grazie ai soccorritori, sempre in prima linea per salvare vite umane", ha concluso.