Covid, vanno avanti le open night in Liguria per vaccinarsi senza prenotazione

GENOVA - Prosegue in Liguria la campagna vaccinale anti Covid. Nuove open night previste in tutte le Asl per tutto agosto. Secondo i dati del ministero della Salute in Liguria da fine dicembre ad oggi sono state somministrate 1.918.461 di dosi ovvero il 90,7% di quelle consegnate alla Regione.

Oltre il 75% della popolazione ligure Over12 risulta già vaccinata con almeno una dose, mentre più del 63,5% ha effettuato il ciclo completo. Si cerca di accelerare in vista della ripesa dell'anno scolastico e della piena ripartenza delle attività economiche a partire da settembre. Per questo sono state previste altre open night che permettono a tutti di vaccinarsi senza necessità di prenotazione ma è sufficiente presentarsi negli hub prestabiliti.

Pochi giorni fa è comunque arrivato l'invito del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a vaccinarsi prenotandosi attraverso i canali ufficiali previsti dalla Regione.Queste le modalità:

- Online su prenotovaccino.regione.liguria.it (24 ore su 24) vedi il tutorial.

- Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali).

- Sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere (per gli orari riferirsi al sito della propria Asl / Ospedale).

- Farmacie che effettuano il servizio Cup.

IL DETTAGLIO DELLE OPEN NIGHT PREVISTE PER IL MESE DI AGOSTO:

Venerdì 20 agosto:

Asl1 – Palafiori Sanremo (orario dalle 19 ale 22)

Asl2 – Cairo Montenotte (hub Sunrise) e Alassio (orario dalle 20 alle 23)

Asl3 - Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

Asl4 – hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22)

As5 – Lerici-San Terenzo (orario 19-22).

Lunedì 23 agosto:

Asl1 – Camporosso (orario dalle 19 alle 22)

Asl2 – Palacrociere di Savona (orario dalle 20 alle 23)

Asl3 - Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22)

Asl5 – hub ospedale San Bartolomeo di Sarzana (orario 19-22)

Mercoledì 25 agosto:

Asl1 – Palafiori Saremo (orario dalle 19 alle 22)

Asl2 – Palacrociere di Savona (orario dalle 20 alle 23)

Asl3 - Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22)

Asl5 – hub ex Fitram della Spezia (orario 19-22)

Venerdì 27 agosto

Asl1 – Palasalute di Imperia (orario dalle 19 alle 22)

Asl2 – hub Cairo Montenotte e Alassio (orario dalle 20 alle 23)

Asl3 - Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22)

Asl5 – hub ospedale San Bartolomeo di Sarzana (orario 19-22)