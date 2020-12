Covid, vaccino arrivato a Genova. Toti: "Giornata storica, coraggio Liguria"

GENOVA - Sono arrivate con qualche minuto di anticipo, alle 07:57, le dosi già scongelate dei vaccini anti Covid che daranno il via al Vax Day in Liguria. A consegnarle nelle mani della dottoressa Sabrina Beltramini, direttrice della farmacia del San Martino, è stato il luogotenente della Marina, Riccardo Segnani, all'interno della farmacia del policlinico genovese situata nei fondi del padiglione Maragliano. Il pacco contenente le dosi di vaccino è arrivato al San Martino a bordo di un'auto della Marina Militare e scortato da due auto dei carabinieri.

"Inizia una giornata storica nella lotta al Covid. Il vaccino Pfizer è appena arrivato all’Ospedale San Martino di Genova e tra poco inizieremo le prime somministrazioni. Coraggio Liguria, coraggio Italia". Lo ha scritto su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Il vaccino è gratuito per tutti ma non obbligatorio", ha confermato il commissario straordinario Domenico Arcuri allo Spallanzani di Roma dove sono partite le prime tre vaccinazioni anti Covid-19. "Penso che i numeri dei vaccinati saranno molto più alti di quello che pensiamo. Gli italiani sono molto migliori di come proviamo a rappresentarli".

Quelle arrivate a Genova sono le prime 320 dosi, necessarie per il Vaccine Day, di cui 80 saranno inoculate al policlinico San Martino, mentre 45 dosi (il corrispondente di nove fialette) saranno date alla Rsa Villa Marta di Betania. In Liguria somministrare la prima dose di vaccino nel nosocomio genovese sarà Anna Maria Di Bella. La sessantenne, dal 1981 al policlinico e al dipartimento di Igiene dal 2002, è stata prima operativa per 20 anni nel reparto di Malattie Infettive. A inaugurare la giornata come 'paziente' è stata la coordinatrice infermieristica Gloria Capriata. La Liguria, secondo i dati forniti dalla Regione, prevede di impiegare a livello regionale 90 unità di personale medico e infermieristico e 61 unità tra operatori socio-sanitari e addetti amministrativi. Regione Liguria stima di completare la prima somministrazione del vaccino in due settimane.

A vaccinarsi nel Vax Day saranno un centinaio di dipendenti del San Martino tra medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari. Insieme a loro ci sarà una rappresentanza di volontari delle pubbliche assistenze, medici di famiglia, pediatri di libera scelta, specializzandi. I primi sei sono stati scelti in modo da rappresentare ciascuna delle categorie impegnate in prima linea nella lotta al Covid dall'inizio dell'emergenza. Subito dopo toccherà ai primari Giancarlo Icardi, Matteo Bassetti, Angelo Gratarola. Secondo una prima indagine avviata da Alisa, il tasso di adesione del bacino potenziale di soggetti da vaccinare è pari al 91%.

In Europa il premier ceco Andrej Babis è stato tra i primissimi a ricevere il vaccino contro il Covid-19 in Europa nel Vax Day, giornata altamente simbolica per l'intero continente in lotta contro il coronavirus. Con Babis a Praga è stato vaccinato anche il 95nne e Emilie Repikova. In Spagna l'inizio della somministrazione ha preso il via da una residenza per anziani a Guadalajara in Castilla-La Mancha con Araceli, una donna di 96 anni. Dopo di lei è stata vaccinata una lavoratrice del centro. Si comincia nelle prossime ore anche in Francia, mentre la campagna è già parzialmente partita in Germania con la prima somministrazione a una donna di 101 anni, Edith Kwoizalla, in una casa di riposo in Sassonia-Anhalt.

(in aggiornamento)