Covid: Toti, se si è seri ci vuole il coraggio di chiudere quando serve

GENOVA - "Se si vuole essere seri bisogna avere il coraggio e la fermezza di chiudere quando serve chiudere. Significa che quando chiediamo di riaprire lo facciamo a ragion veduta". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria in una diretta su Facebook sulla pandemia riferendosi in particolare alla difficile decisione di dichiarare zone rosse le province del ponente ligure.

"Per essere seri in questo momento drammaticamente serio bisogna fare le cose che servono, senza fare propaganda, populismo, semplificazioni - ha aggiunto -. Se si può, dove potremo, riapriremo e lo dico con la consapevolezza che quando c'è stato bisogno di chiudere lo facciamo per salvare le persone. Sbagliare è sempre possibile, ma tutto quello che facciamo lo facciamo per uscirne nel più breve tempo possibile".