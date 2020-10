Covid, sfondato il tetto dei mille positivi in Liguria: 6 decessi in 24 ore

GENOVA - Sono 1.035 i nuovi positivi in Liguria in 24 ore, a fronte di 6.114 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In totale i tamponi effettuati sono 405.575 e i positivi 22.394. Gli ospedalizzati sono attualmente 679 (+48), 38 i pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 5.081 (+243). Sei i nuovi decessi: 1 donna e 5 uomini di et compresa tra 76 e 99 anni.

In tutto il Paese si sono registrati 19.644 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto ai 19.143 del giorno precedente per un totale di 504.509. Aumenta il numero dei decessi con 151 morti (+60) con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 37.210. Calano poi i tamponi effettuati, che passano da 182.032 a 177.669 in un giorno. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 264.117 (+ 2.309), mentre il totale degli attualmente positivi sale invece a 203.182 con un incremento di 17.180.

Al momento sono 11.287 (+ 738) i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 1.128 persone (79 in più). Sono poi 190.767 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (4.956), seguita da Veneto (1.729), Campania (1.718), Lazio (1.687), Piemonte (1.548) e Toscana (1.526). Per ritrovare un incremento delle vittime così alto bisogna tornare indietro di cinque mesi, al 21 maggio, quando furono 156. Ancora in salita il rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati (11,05%).