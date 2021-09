Covid, Liguria: 89 nuovi positivi e nessuna vittima, calano i ricoverati

GENOVA - Sono 89 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.391 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.367 tamponi antigenici rapidi.

In calo, rispetto a ieri, gli ospedalizzati: sono 64 di cui 8 in Intensiva. Non vengono segnalati decessi.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale a fronte dei 2 milioni e 468.890 di dosi ricevute ne sono state somministrate 2.130.153 pari all'86%. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose sono, a oggi, 1 mln e 5.475.