Covid in Liguria, ricoverato in ospedale paziente di una rsa non vaccinato: è grave

GENOVA - E' stato ricoverato in gravi condizioni e sottoposto a ventilazione una persona ospite di una Rsa nel Tigullio. Lo rende noto Asl4. Si tratta di un soggetto che non ha aderito alla campagna vaccinale e che presenta pregressi gravi problemi di salute. All'interno della struttura sono stati registrati due casi di operatori positivi, entrambi vaccinati, al momento in isolamento domiciliare e con sintomi lievi.

Gli ospiti positivi all'interno della struttura sono nel complesso 6, di cui 5 vaccinati. Su 6 soggetti contagiati, 2 sono sintomatici e di questi uno, appunto, non vaccinato è stato ricoverato. All'interno della struttura sono presenti altri 3 soggetti non vaccinati, al momento non positivi. All'interno di una ulteriore Rsa si registrano invece 12 ospiti positivi su un totale di 35. Tutti gli ospiti sono vaccinati. Sono 2 invece gli operatori risultati positivi, sintomatici e vaccinati, al momento in isolamento domiciliare. In questa struttura tutti gli operatori sono vaccinati ad eccezione di due, che al momento sono risultati negativi al tampone.