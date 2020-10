Covid in Liguria, in 24ore 58 ospedalizzati in più: registrate 5 nuove vittime

GENOVA - Sono 11.397 gli attuali positivi al Covid in Liguria. Nelle ultime 24ore registrati 657 nuovi casi a fronte di 4.195 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 737 (+58 in 24ore), nelle terapie intensive ci sono 41 persone (+3 in 24ore).

Registrare cinque nuove vittime tutte al Villa Scassi. Si tratta di quattro uomini di 73, 84, 86 e 87 anni e una donna di 91 anni. Il bilancio da inizio emergenza sale a 1691 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 5.299 persone (+218 in 24ore). In sorveglianza attiva 5.135 persone. Infine il dato dei guariti: nelle ultime 24ore sono risultate negative al tampone 4 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 9.963.

I DATI IN ITALIA - Sono 222.241 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 19.059 più di ieri. Di questi, secondo i dati del ministero della Salute, 12.006 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un incremento rispetto a sabato di 719, altri 1.208 sono nelle terapie intensive (+80) mentre 209.027 sono in isolamento domiciliare, con un aumento di 18.260 in un giorno. Le persone guarite e dimesse sono invece 266.203, con un incremento di 2.086.

Complessivamente i contagiati dal virus - comprese le vittime e i guariti - sono 525.787. Tra le regioni è ancora la Lombardia a far segnare il numero più alto di nuovi casi: 5.762, praticamente più di un nuovo contagiato su 4 è nella regione più colpita dalla pandemia. Altre sei regioni hanno aumenti a quattro cifre: Campania (+2.590), Piemonte (+2.287), Toscana (+1-.863), Lazio (+1.541), Veneto (+1.468) e Emilia Romagna (+1.192). Le sette regioni insieme hanno poco più del 78% dei nuovi casi.