Covid in Liguria, 11 vittime e 320 nuovi casi: calano ricoverati e attuali positivi

GENOVA - Sono 8.883 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-283 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 320 nuovi casi a fronte di 3.992 tamponi molecolari. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 907 (-22 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 85 persone (-3 in 24 ore). Sono 99 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 28 in quello della Asl4 Chiavarese, 49 i nuovi casi nell'imperiese, 37 nel savonese, 90 nello spezzino, 17 non riconducibili alla residenza in Liguria.

Registrate 11 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.602 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 8.051 persone (-267 in 24 ore). Il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 592 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 43.099.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova ma in costante calo dove si registrano per residenza o domicilio 4.974 positivi, alla Spezia 1.501, a Savona 1.020 e a Imperia 803. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento. In sorveglianza attiva ci sono 7.660 persone.

I DATI IN ITALIA - Sono 16.999 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vittime sono 887.Sono 30.099 i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore per il Covid. Dall'inizio della pandemia sono oltre un milione (1.027.994) le persone che hanno superato il coronavirus. Lo si evince dal sito della Protezione Civile. Gli attuali positivi sono diminuiti di 13.988 persone, scendendo sotto quota 700.000. Torna a scendere, secondo l'ultimo bollettino, l'incidenza delle persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono 171.586. Il tasso di positività è calato al 9,9%, in diminuzione di quasi un punto percentuale rispetto a mercoledì. Il totale dei ricoverati con sintomi scende a 29.653 unita'. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (4.197), la Lombardia (2.093), il Lazio (1.488), l'Emilia Romagna (1.453) e la Puglia (1.332).