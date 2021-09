GENOVA - Sono già undici le classi in quarantena nelle scuole liguri, a pochi giorni dalla ripresa. Il dato riguarda sia le scuole d'infanzia che le altre scuole.

Sono 5 le classi in quarantena nella Asl 1 dell'imperiese, 3 alla Spezia, 2 a Genova e una a Vado Ligure (Savona). La riapertura delle scuole in Liguria secondo il calendario regionale è stata mercoledì 15 settembre, con date di inizio leggermente diverse per gli asili.