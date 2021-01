Covid, derby Spezia-Sampdoria: scattano le misure antiassembramento

SPEZIA - Si avvicina il derby ligure tra Spezia e Sampdoria in programma lunedì sera alle 20.45 allo stadio Picco della Spezia e per evitare assembramenti, nonostante il match si svolga a porte chiuse come tutte le partite del campionato di serie A, il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato oggi, su richiesta dell'ufficio di gabinetto della questura della Spezia, un'ordinanza.

Nella giornata di lunedì 11 gennaio previsto il divieto di stazionamento in alcune vie della città dalle 17 fino alle 20.30 o alle 22 a seconda delle aree, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

Nel dettaglio, dalle ore 17 alle ore 20.30, sarà in vigore il divieto di stazionamento in via Don Giovanni Minzoni, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa, in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Don Giovanni Minzoni e via XXIV Maggio, in via XX Settembre, tratto compreso tra via Veneto e viale Italia, in via XXV Maggio, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa e in Largo Michele Fiorillo.

Dalle ore 17 alle ore 22 il divieto di stazionamento in via dei Pioppi, nel tratto compreso tra via Nicolò Fieschi e via XV Giugno, in via XV Giugno, nel tratto compreso tra via dei Pioppi e via Baracchini, in via Baracchini, nel tratto compreso tra via XV Giugno e via Nazario Sauro, nella pista ciclabile di Fabiano, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via dei Buggi, in viale Nicolò Fieschi, nel tratto compreso tra via dei Pioppi e viale Giovanni Amendola e in viale Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giovanni Amendola e corso Cavour.